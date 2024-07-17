أزمة جديدة تضرب الزمالك.. وهذا اللاعب يمنح النادي مهلة لسداد 700 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، أزمة جديدة، قد تؤدي إلى إيقاف قيده مرة أخرى، بعدما حل أزمة خالد بوطيب واتفق على جدولة مستحقاته التي وصلت إلى 2 مليون و 400 ألف دولار.

وقال مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "السنغالي إبراهيم نداي يغيب عن تدريبات الزمالك، بعد إخطار الإدارة بأن الموسم الحالي هو الأخير له، واللاعب منح الزمالك مهلة لدفع مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 700 ألف دولار".

وأضاف: "ومن المقرر عقد جلسة بين محامي اللاعب ومجلس إدارة الزمالك، عقب وصوله إلى القاهرة لحسم أزمة المستحقات".

وفي مايو الماضي، أعلن عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة النادي، في تصريحات إذاعية، رحيل نداي بنهاية الموسم الحالي.

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