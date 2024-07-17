شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح دكة الأهلي قُبلة الحياة.. شوبير وخالد عبدالفتاح وطاهر وأفشة أبرز المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، رحلة منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات الأخيرة محلياً ليمنحهم "قُبلة الحياة" كروياً بعدما عانوا كثيراً من لعنة الدكة وعدم الظهور في المباريات بشكل جعل بعض هؤلاء اللاعبين يفكر بجدية في الرحيل من النادي.

حرص كولر على منح الفرصة لأكثر من لاعب بديل خلال الفترة الأخيرة يأتي في مقدمتهم ، محمد مجدي أفشة الذي شارك أساسياً في مباراة مودرن سبورت أمس، الثلاثاء، بالدوري بعدما تقمًص أفشة دور البطولة في مباراة بيراميدز الجمعة الماضية وسجل هدف قاتل قاد به الأهلي للفوز 3-2 في مباراة مُثيرة بالدوري مساء الجمعة الماضية، علماً بأن أفشة شارك في أخر 10 دقائق أمام بيراميدز.

كما منح كولر الفرصة ، لكلاً من طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة للمارد الأحمر ببطولة الدوري ، كما ظهر مصطفى شوبير أساسياً في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري التي حسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة.

ويرى كولر أن سياسة التدوير التي يتبعها خلال المباريات الأخيرة هي السبب في قدرة الفريق على مواجهة ضغط المباريات الأخيرة حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام.

أضاف: نتعامل مع ظروف المباريات وضغط الأجندة وإلاصابات من خلال التدوير وتجهيز كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت يحتاجه الفريق، ونخوض عددًا كبيرًا من مباريات الدوري خلال شهرين بأداء مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا امر صعب للغاية ولكن نتعامل مع الموقف.