شكرا لقرائتكم خبر عن موسى ماريجا معروض على الزمالك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات موسى ماريجا لاعب الهلال السعودى والشارقة الإماراتى السابق ، على مسئولي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر في الزمالك في تصريحات لليوم السابع أن اللاعب المعروض على الفريق، يبلغ من العمر 33 عاما، ويلعب في مركز الهجوم، وسبق له اللعب في الهلال السعودى و الشارقة الإماراتى، وكذلك بورتو البرتغالى، إلا أنه الفترة الحالية لاعب حر دون ناد.

وأضاف المصدر أن الراتب المالى المطلوب أعلى من سقف التعاقدات المقرر تطبيقه بالفريق الفترة المقبلة وهو ما قد يعيق صفقة انتقال اللاعب المعروض للزمالك .

كان مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اتفقوا مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، على وضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم من الأسماء التي تم عرضها على المدير الفني خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى وضع قائمة أخرى باللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق، وفقا للحاجة الى جهودهم من عدمه خلال الموسم الجديد.

ومنحت إدارة الزمالك البرتغالى جوميز حق اختيار الصفقات الجديدة، وحسم مصير لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى وضع تصور عن شكل الفريق بالموسم المقبل.