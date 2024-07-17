شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع الخلود السعودي على تأجيل صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الخلود السعودي على تأجيل انضمام المالي اليو ديانج إلى ما بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز في الدوري يوم الاثنين المقبل، في ظل الحاجة إلى جهود الدبابة المالية في تلك المباراة، على أن يتم تأخير انضمام اللاعب لمعسكر فريقه الجديدفي تركيا ضمن التحضير لخوض منافسات دوري روشن.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الخلود السعودي واتفاق بشكل ودي على تأجيل انضمام ديانج للنادي السعودي وكذلك تأجيل إعلان التعاقد مع العب المالي لما بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز.

ووافق الأهلي على إعارة ديانج إلى الخلود السعودي خلال الموسم المقبل مقابل 600 ألف دولار، بدون وضع بند أحقية الشراء من قبل النادي السعودي عقب نهاية مدة الإعارة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.