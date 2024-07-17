شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف الأهلي من ضم بديل لمعلول في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي ناديه ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم الجديد.

يعاني الأهلي من أزمة في الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، الأمر الذي دفع كولر للاعتماد على كريم فؤاد في هذا المركز.

هل يتعاقد الأهلي مع ظهير أيسر جديد؟

بالفعل يتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم الجبهة اليسرى، في ظل عدم قناعته بأي لاعب محلي في الدوري المصري الذين يلعبون في الجبهة اليسرى.

من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الأهلي؟

يوجد أكثر من اسم أبرزها المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، وكذلك العراقي دانيلو السعيد لاعب هيرينفين السويدي، من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليسرى بالأهلي، بخلاف أسماء أخرى يتم المفاضلة بينها في الوقت الحالي.

ما هو موقف كولر؟

كولر متمسك بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعويض غياب معلول، لاسيما وأن معلول سيحتاج وقت طويلا بعد تعافيه من الإصابة لاستعادة مستواه.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.