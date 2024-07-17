شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يشد الرحال للقاهرة لمواجهة الزمالك في كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق بروكسى أحد أندية دورى المحترفين، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.



محمد حامد مدرب بروكسى



ونشر الحساب الرسمي لبروكسى عبر "فيس بوك"، صورا للفريق استعدادا للسفر إلى القاهرة، معلقا عليها: "ذئاب الصحراء في طريقهم للحافلة التى تنقلهم إلي القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لملاقاة الزمالك غداً الخميس".

لاعبو بروكسى

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولى الماضية، والتى خاض خلالها المنتخب الوطنى مباراتين أمام كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



سفر بروكسى للقاهرة



التقى الزمالك مع بروكسى مرة واحدة وكانت فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر أيضاً وحقق الفارس الأبيض فوزاً صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء وصل للأشواط الإضافية.



بروكسى



الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقى طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".