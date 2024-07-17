شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي يطمئن على المنتخب الأولمبي قبل مواجهة العراق استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على التواصل مع اللواء حلمي مشهور رئيس بعثة المنتخب الأولمبي في فرنسا ومحمد بركات المشرف على المنتخب قبل مواجهة العراق الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم في فرنسا استعدادالدورة الألعاب الأولمبية بباريس

واطمأن الدرندلي على استعدادات المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب في ظل تذليل الاتحاد المصري لكافة العقبات قبل المشاركة الأولمبية المهمة.

موعد مباراة المنتخب الأوليمبى والعراقى

ويلتقى منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب العراق في ثانى المباريات الودية استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.