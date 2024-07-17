شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منتخب التجديف بالملابس الرسمية قبل أولمبياد باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب التجديف للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام باريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسس المقبل، و تشارك البعثة بقائمة تضم 3 لاعبين .

والتقطت البعثة صور بالملابس الرسمية للبعثة المصرية المشاركة بالأولمبياد ، قبل السفر إلى باريس، والتقطت الصور فى ساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كلا من عبد الخاق البنا، أحمد خالد بالإضافة إلى محمد علاء قوطة، ويرافق البعثة الدكتور عمرو النورى رئيس الاتحاد بالإضافة إلى شريف القماطى نائب رئيس الاتحاد.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.



التجديف بالملابس الرسمية



التجديف



بعثة التجديف