موعد مباراة المنتخب الأولمبى والعراق استعدادا لأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم الأربعاء، نظيره العراقي، في إطار تحضيرات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى والعراقى

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب العراق في ثانى المباريات الودية استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة العراق اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد عاطف قطة، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل".