شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوقع عقود ودية الاتفاق السعودي احتفالا بمئويته والان مع تفاصيل الخبر

وقع النادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عقود ودية فريق الكرة الأول بالنادي، مع نظيره الاتفاق السعودي، المقرر لها الشهر المقبل بالسعودية، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

وشهد توقيع العقود كل من شوقي عوض، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وحمد عبدالله المطوع، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، وحازم فتوح.

وأعرب شوقي عوض، عن سعادته بخوض هذا اللقاء قائلا: "سعداء بمشاركة أشقائنا في احتفالتنا بالمئوية ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بجميع الأطراف".

وتابع: "نعمل داخل مجلس الإدارة على تحقيق طموحات الجماهير ونبذل قصارى جهدنا من أجل استعادة مكانة الإسماعيلي الطبيعية".

وأتم: "لدينا الكثير من المفاجآت التي نعمل عليها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة الاحتفال بمئوية النادي، فمباراة الاتفاق لن تكون الأخيرة للاحتفال بمرور 100 عام على النادي".