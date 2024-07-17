شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف القيد بسبب عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد مهاب عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن تهديد النادي بمنعه من القيد أو خصم من نقاطه بسبب قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق والزمالك الحالي.

قال عثمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "ما يتردد عن أن الأهلي معرض للإيقاف بسبب قضية عبد الله السعيد غير صحيح، وإنما وصل النادي خطابا من المحكمة الرياضية الدولية_ كاس_ بشأن سداد الرسوم القضائية لدعوى اللاعب عبد الله السعيد، والخطاب يطالب الأهلي بسداد مستحقات التحكيم الرياضي لا غير".

شدد المستشار القانوني للأهلي عل أن النادي الأهلي سيمتثل ويسدد قيمة الرسوم القصائية والبالغة 24 ألف فرنك سويسري، أي قرابة مليون و300 ألف جنيه مصري".

وكان هاني زهران، محامي عبد الله السعيد قد أكد أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

وأضاف محامي عبد الله السعيد في بيان صحفي أنه يجب على الأهلي الدفع خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط من رصيده.