شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 7 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها: حقيقة تهديد الأهلي بإيقاف القيد بسبب قضية عبد الله السعيد وطلب تأجيل صفقة انتقال اليو ديانج إلى الخلود السعودي.

الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف القيد بسبب عبد الله السعيد

أكد مهاب عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن تهديد النادي بمنعه من القيد أو خصم من نقاطه بسبب قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق والزمالك الحالي.

الإسماعيلي يوقع عقود ودية الاتفاق السعودي احتفالا بمئويته

وقع النادي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، عقود ودية فريق الكرة الأول بالنادي، مع نظيره الاتفاق السعودي، المقرر لها الشهر المقبل بالسعودية، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

الأهلي يتفق مع الخلود السعودي على تأجيل صفقة ديانج

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الخلود السعودي على تأجيل انضمام المالي اليو ديانج إلى ما بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز في الدوري يوم الاثنين المقبل، في ظل الحاجة إلى جهود الدبابة المالية في تلك المباراة، على أن يتم تأخير انضمام اللاعب لمعسكر فريقه الجديدفي تركيا ضمن التحضير لخوض منافسات دوري روشن.

موسى ماريجا معروض على الزمالك في الصيف

عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات موسى ماريجا لاعب الهلال السعودى والشارقة الإماراتى السابق ، على مسئولي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يطلب من كاف حيثيات حكم عقوبات الكونفدرالية لتقديم الاستئناف

طلب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من نظرائهم بـ الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف" إرسال حيثيات الحكم في العقوبات التي تم توقيعها على النادى بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية التي توج بها الأبيض بعد التغلب على نهضة بركان المغربى.

الأهلي يُسدد مستحقات إمام عاشور ويخصم "رعاية" الزمالك

كشف الإعلامى محمد الليثى إرسال النادي الأهلي خلال الساعات الماضية باقي مستحقات نادي ميتدلاند الدنماركي الخاصة بصفقة امام عاشور لاعب الفريق والتي تبلغ قرابة المليون و440 ألف دولار.

تفاصيل أزمة الأهلى وعبد الله السعيد قبل قرار المحكمة الرياضية أمس

أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلي بتحمل أتعاب المحاماة في القضية التي كانت دائرة بين الطرفين، وإلزامه بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.