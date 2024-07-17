ريال مدريد يضع خارطة طريق مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز على وضع خارطة طريق للاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياجو برنابيو بعد تقديمه أمس الثلاثاء أمام الجماهير.

وذكرت صحيفة "برنابيو ديجيتال" أنه على الرغم من أن كيليان مبابي لم يرغب في الكشف عن أي شيء في مؤتمر صحفي وترك كل شيء في أيدي النادي وكارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد لديه بالفعل خارطة طريق للأسابيع القليلة الأولى له في الفريق الأبيض.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن القضية الأكثر إلحاحًا تتعلق بكسر الأنف الذي تعرض له في المباراة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 أمام النمسا والذي أجبره على ارتداء قناع حتى الدور نصف النهائي، حتى تخلى عنه ضد إسبانيا.

وكان من المتوقع أنه ربما سيضطر مبابي إلى الخضوع لعملية جراحية في أنفه لحل المشكلة بشكل نهائي، ومع ذلك لن يضطر إلى ذلك ولا يحتاج إلى عملية جراحية، وعلى الرغم من أنه سيخضع لفحوصات مختلفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بهذه الطريقة، سيتمكن المهاجم من العودة إلى التدريب مبكرًا، رغم أنه لم يستبعد في مؤتمر صحفي إمكانية السفر إلى الجولة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي تركه في يد النادي، ولن يبدأ النجم الفرنسي التدريبات الجماعية مع الريال حتى 7 أغسطس، وهو موعد عودة زملائه من أمريكا الشمالية.

وسيتدرب مبابي لأول مرة في ذلك اليوم في "الفالديبيباس" منطقة ريال مدريد التدريبية، بعد الظهر جنبًا إلى جنب مع بيلينجهام وكارفاخال ومواطنيه ميندي وتشواميني وكامافينجا، ونظرًا لحصول بقية الفريق على راحة، فلن يتدرب مع الفريق بأكمله حتى 9 أغسطس، وبالتالي ستكون المباراة الأولى للباريسي مع ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي في 14 أغسطس.

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