ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روجيو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في مباراته الودية أمام العراق والمقرر لها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الاوليمبي:

حمزه علاء حارس مرمي

في الدفاع : عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط : محمد النني ومحمد شحاته وأحمد قطة

-الهجوم : ابراهيم عادل واحمد زيزو

اسامة فيصل

وكان المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أختتم امس تدريباته استعدادا لودية العراق اليوم الاربعاء وهى التجربة الأخيرة لاحفاد الفراعنة قبل المغادرة من بوردو إلى مدينة نانت الفرنسية صباح الخميس استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعنة بالبطولة أيضا اسبانيا وأوزبكستان.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادل فى المباراة الأولى أمام أوكرانيا 1-1 فى تجربة مفيدة وقوية ، تدرب المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية نظيره العراقي 2024 .

وشهدت تدريبات المنتخب مشاركة كل اللاعبين باستثناء احمد كوكا الذى يخوض برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب .