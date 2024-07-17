نداى" أزمه جديده فى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نغيب عن التدريبات ويطالب بمستحقاته

الأربعاء 17/يوليو/2024 - 05:16 م 7/17/2024 5:16:57 PM

تحول السنغالى إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أزمه جديده داخل القلعه البيضاء بعد أن أرسل محاميه إنذار أخير إلى مجلس الإداره بشأن مستحقاته المتأخره التى تصل إلى ٨٠٠ ألف دولار خاصة أن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع النادى فى ٣٠ يوليه الجارى فى حال عدم تسوية مستحقاته كما أنه يمكنه أيضا التقدم بشكوى إلى الفيفا للحصول على قيمه عقده لمدة موسمين كاملين مادام لم يتم إبلاغه بفسخ التعاقد فى المده القانونية شريطه أن يكون حاصل على قيمة عقده فى الموسم الأول كما حدث مع زميله البنينى سامسون أكينولا حيث اضطر مجلس الإدارة إلى إرسال مبلغ ٢٨٠ ألف دولار له بعد أن هدد باللجوء إلى الفيفا وسيتم فسخ عقده بالتراضى بعد وصوله إلى القاهره.

وجاء تمسك السنغالى نداى بمستحقاته كامله بعد إعلان عمرو أدهم عضو مجلس الإداره فى أحد البرامج أنه سيتم الاستغناء عنه بعد نهاية الموسم وأنه سيتم مساومته بتخفيض وتعديل عقده ثم بيعه أو إعارته وهو مادفع محاميه لانذار النادى رسميا.

ويغيب اللاعب عن لقاء بلدية المحله وعن التدريبات بسبب هذا الأمر

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