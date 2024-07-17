مدرب بيراميدز يُحضر مفاجأة للأهلي قبل الصدام المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لتجهيز مفاجأة إلى النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات قد برأت أمس رمضان صبحي من تهمة المنشطات التي وقع فيها اللاعب مؤخرًا، وتم إيقافه على إثرها أكثر من شهر لحين الانتهاء من التحقيقات والاستماع إليه.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق السماوي تجهيز رمضان صبحي لمواجهة الاهلي القادمة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على بيراميدز الجمعة الماضية بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.