تقرير: اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي في مطار هامبورج بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "صوت المغرب" المغربية، اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي محمد بودريقة من جانب الشرطة الألمانية، بمطار هامبورج الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أثناء السفر للقاء المدرب الألماني جوزيف زينباور، لمناقشة مستقبله مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بودريقة سافر من دولة الإمارات المتحدة إلى ألمانيا، بناءًا على طلب من المدرب، الذي اقترح عليه اللقاء في ألمانيا، حيث يخضع للعلاج، إثر تعرضه لفيروس.

وذكرت الصحيفة، أن مذكرة بحث دولية صدرت في حق بودريقة، بسبب اتهامه بقضايا تتعلق بشيكات من دون رصيد وأمور تخص شركته في مجال العقار.