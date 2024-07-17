"تونسي الأصل وجندي أمريكي سابق".. ياسين تشويكو الرجل الغامض في حياة ميسي (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يركض ياسين تشويكو على خط تماس مباريات الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، لحراسة بطل كأس العالم وكوبا أمريكا ليونيل ميسي، وتداول اسم ياسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن الرجل الغامض في حياة ميسي.

وذكر موقع "FanNation Futbol"، أن تشويكو تم تعيينه لحماية ميسي بناءا على توصية من ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي، وجزء من عمله الركض حول الملعب ومراقبة ميسي بشكل فعال أثناء المباريات، حتى يتمكن من اعتراض أي مشجعين للملعب يحاولون الاقتراب من قائد ميامي.

ويقوم تشويكو أيضًا بحراسة ميسي قبل المباريات وبعدها، كذلك عندما يكون خارج المنزل مع عائلته في الأماكن العامة، وعندما يذهبون للتسوق.

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون"، كان تشويكو جنديا الجيش الأمريكي وخدم في العراق وأفغانستان ضمن قوات النخبة في البحرية الأمريكية، ويشارك في العديد من معارك الفنون القتالية المختلطة، لكنه فرنسي ذو أصل تونسي، ويبلغ 38 عاما.