"بتواجد النني وزيزو".. التشكيل الرسمي لمنتخب مصر الأوليمبي أمام العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 23 عاماً بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة العراق ودياً، في آخر استعدادات المنتخب لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي محمد النني قائد المنتخب في الأولمبياد، أحمد سيد زيزو.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد عاطف "قطة"، محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويخوض منتخب مصر تحت 23 عاماً، منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.

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