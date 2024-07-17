شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد تقييم موقف حراسة مرمى الأهلي بين الشناوي وشوبير والان مع تفاصيل الخبر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أنه سيقوم بتقييم موقف حراسة المرمى في الفريق الأحمر بعد الهدف الذي سكن شباك فريقه في مباراة مودرن سبورت أمس الثلاثاء، لتحديد المخطئ في كرة الهدف الذي استقبلته شباك الأهلي.

وأخطأ محمد الشناوي في التعامل مع كرة هدف مودرن سبورت الذي سكن شباك الأهلي، لاسيما وأن التصويبة لم تكن قوية وتم تسديدها من مسافة بعيدة، حيث يعاني الشناوي من اهتزاز مستوى في الفترة الأخيرة، حيث ارتكب خطأ في مباراة بيراميدز بكرة الهدف الثاني، وتكرر في المباراة التالية بعدم التعامل بحزم مع تسديدة لاعب مودرن سبورت.

وفاز الأهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.