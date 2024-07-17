شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفى بوصول رامى ربيعة للمباراة رقم 300 بالقميص الأحمر: "مسيرة حافلة" والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الصفحة الرسمية للأهلي بوصول رامي ربيعة أحد قادة الفريق للمباراة رقم 300 مع النسور الحمر، عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت أمس الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي: " مسيرة حافلة من الإنجازات للاعبنا رامي ربيعة في مختلف البطولات".

ونجح ربيعة في التتويج بعدد كبير من الألقاب مع الأهلي مثل دوري أبطال إفريقيا 6 مرات والدوري المصري 8 مرات وكأس مصر 4 مرات وكأس السوبر المصري مرتين، بخلاف التتويج ببرونزية كأس العالم 3 مرات.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.