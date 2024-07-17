شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز دفعة من المستحقات المتأخرة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز دفعة من المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة، لتحفيزهم خلال المباريات التي يتم خوضها الفترة القادمة سواء في بطولة كأس مصر أو الدورى، أومباراة السوبر.

وقال مصدر في الزمالك لليوم السابع أن الايام الجارية تشهد تجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث إن هذا الملف له الأولوية، وبعد ذلك سيتم توفير مستحقات مساعدى فيريرا وذلك سيتم قبل فتح باب القيد .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها غدا الخميس ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.