شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. أحمد الحفناوي يهدي تونس ذهبية السباحة في دورة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الذهبية التي حصدها البطل التونسي أحمد الحفناوي.

حقق السباح التونسي، أحمد الحفناوي، أول ميدالية ذهبية لبلاده في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن فاز بسباق 400 متر، ليصبح خامس تونسي يحرز ذهبية في الأولمبياد.

وحقق الحفناوي الميدالية بعد أن تفوق على السباح الأسترالي جاك ماكلوفن، والأمريكي كيران سميث، الذي أحرز البرونزية، بفارق بلغ 0.16 ثانية.

وفاجأ السباح التونسي الجميع بتحقيق الذهبية بعد أن احتل المركز الثامن في الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس عام 2018، لذلك فقد دخل السباق بدون ضغوط حيث لم يكن مرشحا لنيل ميدالية.

وتمكن الحفناوي من حسم السابق لصالحه في آخر 50 مترا ليصل إلى خط النهاية بزمن قدره 3 دقائق و43 ثانية و26 جزءا من الثانية.