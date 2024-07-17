شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بادل بين أحمد حسن وسيد معوض في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر الثنائى الصقر أحمد حسن، و سيد معوض، في منافسات البادل التي تقام بمهرجان العلمين الجديدة.

وتقام المنافسة الساعة السابعة من مساء اليوم في العلمين الجديدة في منطقة فيستيفال أرينا Padel Court - Festive Area. ، حيث تٌعد هذه المشاركة هي الثانية لرياضة البادل في مهرجان العلمين، فقد سبق وشارك في النسخة الأولى العام الماضى

وشارك البادل فى مهرجان العلمين فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى باقامة بطولة دولية شهدت مشاركة 100 لاعب من 15 دولة.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.