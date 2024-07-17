شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد الضاوى كريستو مع الأهلى بعد اقتراب رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادى الأهلي، على رحيل التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق، على سبيل الإعارة لنادى الصفاقسى لمدة موسم، بعد موافقة السويسرى مارسيل كولر مدرب الأحمر.

أرقام كريستو مع الأهلى

لعب: 15 مباراة

سجل: 0

صنع: هدف وحيد

عدد الدقائق: 455 دقيقة

الألقاب: 5 ألقاب مع الأهلى "2 لقب دورى أبطال أفريقيا + 2 كأس مصر + بطولة الدورى"

وتلقى كريستو عروض جادة خلال الفترة الماضية أبرزها من ناديى الرجاء المغربى والصفاقسى التونسي، ورحّب الأهلى بانتقال اللاعب للرجاء قبل أن يطلب كريستو الانتقال للصفاقسى لرغبته فى العودة للدورى التونسى.

وعقد مسئولو الأهلى جلسة خلال الساعات الماضية مع اللاعب التونسى أخطروه خلالها بالموافقة على العرض التونسى مجاناً حيث سيتحمّل النادى الصفاقسى راتب كريستو الذى يتقاضاه فى القلعة الحمراء.

وجاءت موافقة الأهلى بعد ترحيب مارسيل كولر مدرب الفريق برحيل اللاعب الذى لم يحظى بفرصة المشاركة مع المدرب السويسرى إلا على فترات مُتباعدة.

وانتقل كريستو للأهلى فى يناير 2023 من نادى النجم الساحلى التونسى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.