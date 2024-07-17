شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد خطة الكرة النسائية للموسم الجديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب قطاع الناشئين و الاكاديميات بنادى الزمالك برئاسة بدر حامد ، اعتماد خطة الكرة النسائية بالنادى ، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد بعد أن تم تكوين فريق للكرة النسائية.

وقال بدر حامد في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تقدم بخطة لنشاط الكرة النسائية من بينها الصفقات المطلوب التعاقد معهم، إلى مجلس إدارة النادى، ومن المقرر أن يتم اعتمادها من المجلس خلال ساعات بحد أقصى الخميس حتى يتم البدء في تنفيذها و تطبيقها .



وكون الزمالك 4 فرق للكرة النسائية، فريق أول و3 فرق ناشئين، بعدما ألزم الاتحاد الأفريقى "كاف" جميع الأندية بتكوين فريق أول كرة نسائية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقاً لقرار الاتحاد الدولى "فيفا"، تأهبا للمشاركة فى البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.

ووقع عادل حسين على عقود تدريب فريق الكرة النسائية بالنادى، على أن يتم إنهاء بعض الصفقات الجديدة لتعزيز الفريق