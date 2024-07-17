شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المصريين المتوجين بالميداليات الأولمبية فى أخر نسخة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هؤلاء الأبطال الستة يستحقون أن يكونوا على رأس لوحة الشرف لتاريخ الرياضة المصرية ، بعد أن حققوا إنجازات تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية ، طوكيو 2020 ، حيث حققت فريال أشرف الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الكاراتية ، وحقق أحمد الجندي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث.

عدد 6 ميداليات لم يتحقق منذ عام 1928، وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات، لتقفز البعثة المصرية للمركز الـ 53 فى ترتيب الدول المشاركة الذى تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميدالية ثم اليابان.

وحصدت مصر على 6 ميداليات منها الذهبية التى حققتها لأول مرة فى الأولمبياد طوكيو 2020 ، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، والفضية لأحمد الجندى في الخماسى الحديث، و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

وفيما يلي قائمة المتوجين بالميداليات الأولمبية في أخر نسخة 2020



الذهب - فريال أشرف في الكاراتيه

الفضة - أحمد الجندي في الخماسي الحديث

البرونز - محمد كيشو في المصارعة

البرونز - سيف عيسى في التايكوندو

البرونز - هداية ملاك في التايكوندو

البرونز - جيانا فاروق في الكاراتيه.