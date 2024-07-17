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رسميًا.. تحديد موعد نهائي بطولة كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024 بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا حامل اللقب.

موعد نهائي بطولة كأس الرابطة

من المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

جديربالذكر أن النسخة الأولى من البطولة المحلية، توج بها فريق مودرن سبورت (فيوتشر سابقًا)، بينما حصد سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية.

ومن يتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة سيتجه في الفترة من 1 لـ 7 أكتوبر القادم، إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري الذي سيجمع بين كلا من: "بطل ، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، وفريق رابع يتم اختياره وفقا لمعايير معينة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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