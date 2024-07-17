رسميًا.. تحديد موعد نهائي بطولة كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024 بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا حامل اللقب.

موعد نهائي بطولة كأس الرابطة

من المقرر أن يقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

جديربالذكر أن النسخة الأولى من البطولة المحلية، توج بها فريق مودرن سبورت (فيوتشر سابقًا)، بينما حصد سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية.

ومن يتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة سيتجه في الفترة من 1 لـ 7 أكتوبر القادم، إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري الذي سيجمع بين كلا من: "بطل الدوري المصري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، وفريق رابع يتم اختياره وفقا لمعايير معينة".