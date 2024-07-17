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النصر السعودي يستهدف ضم 4 صفقات قوية.. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسؤولو نادي النصر السعودي لضم العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم بينتو حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

 

وانتقل بينتو إلى صفوف النصر السعودي من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى.

وأكدت صحيفة “اليوم الرياضي”، فإن صفقات النصر في الميركاتو الصيفي، لن تتوقف عند الحارس بينتو، حيث ترغب إدارة العالمي في ضم 4 لاعبين آخرين خلال الفترة القادمة.

 

ويأتي على رأس الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف النصر السعودي، هو النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

 

كما تبحث إدارة النصر السعودي عن التعاقد مع ثنائي شاب تحت السن، في مركز الجناح بالإضافة إلى لاعب آخر في مركز وسط الملعب، بهدف تجديد دماء جديدة في الفريق، وخلق التوازن بين الخبرة والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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