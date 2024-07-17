أول تعليق من لوكا مودريتش بعد تمديد عقده مع ريال مدريد

علق الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، للمرة الأولى على تجديد عقده مع الميرنجي حتى صيف 2025.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2025.

وتمكن لوكا مودريتش، من مساعدة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب الدوري الإسباني الرابع مع ريال مدريد، الموسم الماضي.

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ونشر مودريتش، على حسابه الرسمي بشبكة “إكس”: “بيتي. فريقي. سعيد بمواصلة اللعب لأفضل ناد في العالم”.

وانتهى عقد الدولي الكرواتي، نهاية موسم 2023-2024، لكنه أبلغ المشجعين أنه سيعود الموسم المقبل عندما كانوا يحتفلون بانتصارهم بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مودريتش، مع ريال مدريد 26 لقبًا؛ دوري أبطال أوروبا 6، كأس العالم للأندية 5، كأس السوبر الأوروبي 4، الدوري 4، كأس الملك 2 وكأس السوبر الإسباني 5.