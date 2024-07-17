بعد مفاوضات الاهلي.. تطورات جديدة بخصوص اختفاء يحيى عطية الله

تناولت تقارير صحفية اليوم الأربعاء مفاجأة مدوية حول مستقبل اللاعب المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، بعد اختفائه من روسيا بحسب ناديه.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قد اختار اسم يحيى عطية الله ضمن أولوياته لتدعيم فريقه قبل بداية الموسم الجديد.

ودفعت كولر إدارة الاهلي إلى بدء المفاوضات بهدف ضم هذا النجم السابق لفريق الوداد المغربي خلال الانتقالات الصيفية.

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وفي الساعات الماضية، أدلى أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، بتصريحات تفيد بأن اللاعب يحيى عطية الله غير موجود في روسيا وأنه لم يتمكن من التواصل معه.

أكد موقع “media90” المغربي أن الظهير الأيسر يحيى عطية الله قد حضر يوم الأحد الماضي إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ومن ثم انتقل مباشرة إلى مدينة أسفي، مسقط رأسه، حيث قرر بعد النقاش الهادئ مع وكيل أعماله استعراض العروض المتاحة له.

في سياق متصل، أشارت تقارير في الصحافة الإيرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى أن نادي بيرسبوليس الإيراني قد دخل في مفاوضات مع نادي سوتشي الروسي للتعاقد مع يحيى عطية الله.

وأوضحت التقارير بأن ذلك بناء على توصية من خوان كارلوس جاريدو، المدرب الحالي لنادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق بيرسبوليس، الذي يعتبر ضم اللاعب أمرا ضروريا في تعزيز صفوف الفريق الإيراني.