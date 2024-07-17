4 صفقات قوية على رادار النصر السعودي بعد ضم بينتو

يستهدف نادي النصر السعودي التعاقد مع مزيد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم بينتو حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

وانتقل بينتو إلى صفوف النصر السعودي من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى.

وأكدت صحيفة “اليوم الرياضي”، فإن صفقات النصر في الميركاتو الصيفي، لن تتوقف عند الحارس بينتو، حيث ترغب إدارة العالمي في ضم 4 لاعبين آخرين خلال الفترة القادمة.

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ويأتي على رأس الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف النصر السعودي، هو النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

كما تبحث إدارة النصر السعودي عن التعاقد مع ثنائي شاب تحت السن، في مركز الجناح بالإضافة إلى لاعب آخر في مركز وسط الملعب، بهدف تجديد دماء جديدة في الفريق، وخلق التوازن بين الخبرة والشباب.