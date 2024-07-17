الزمالك يحسم مستقبل حمزة المثلوثي وقرار مفاجئ

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تلقيه العديد من العروض الفترة الماضية.

وأكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر صفحته على فيسبوك عن توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي لتجديد عقده.

وأوضح بأن إدارة الأبيض قررت تجديد عقد اللاعب ورفض النادي جميع العروض العربية التي تلقاها اللاعب.

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ويستعد الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي غدًا الاثنين، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية أمام فريق بلدية المحلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.