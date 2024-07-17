محترف الاهلي السعودي يرحل إلى الدوري التركي

أعلن نادي الاهلي السعودي، اليوم الأربعاء انتقال لاعبه الفرنسي آلان سان ماكسيمان إلى نادي فنربخشة التركي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان الفريق التركي قد أعلن توصله لاتفاق مع النادي السعودي للتعاقد مع اللاعب، وأشار إلى أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي.

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وبعدما عبر الكشف الطبي بنجاح، أوضح أهلي جدة في بيان: “وافقت إدارة نادي الأهلي، على إعارة لاعب الفريق الكروي الأول الفرنسي ألان سان ماكسيمان، لنادي فناربخشه التركي لمدة موسم رياضي 2024-2025، متمنين له التوفيق خلال المرحلة القادمة.

وسينضم اللاعب الفرنسي لصفوف فنربخشة التركي، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق.

وانصم سان ماكسيمان لأهلي جدة في بداية الموسم الماضي قداما من نيوكاسل الإنجليزي.