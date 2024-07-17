الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة أفريقية

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يستعد لإبرام صفقة أفريقية جديدة لتدعيم الفريق الكروي الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن نادي الزمالك قد تحدث مع الغاني إسحاق يعقوب لاعب فريق البنك الاهلي لمعرفة رأيه بالانتقال بداية من الموسم المقبل للقلعة البيضاء.

حيث ينتهي عقد إسحاق يعقوب مع البنك الاهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانا بداية من الموسم المقبل لأي نادٍ.

وواصلت التقارير أن مسؤولي نادي الزمالك ينتظروا موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض من أجل معرفة رأيه في إتمام الصفقة أم لا.

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ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق بسبب معاناة اللاعب أحمد فتوح الذي غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم.

وكان قد انتقل إسحاق يعقوب صاحب الـ30 عامًا إلى البنك الاهلي منذ صيف 2021 قادمًا من وادي دجلة.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الاهلي في 100 مباراة وسجل هدفين وصنع 14 آخرين.