"شطة واستاكوزا".. نجوم أهلاوية اقترنت أسماؤهم بأسماء أكلات مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهد تاريخ النادي الأهلي العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء اللامعة والكبيرة في كرة القدم، أصحاب القدرات الفنية العالية، ولكن بعض هؤلاء اللاعبين اشتهروا بين الجماهير بسبب أسمائهم الغريبة وغير المألوفة، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين.

عبد المنعم حسين مصطفى "شطة".

شهدت فترة السبعينيات تألق النجم السوداني عبد المنعم حسين "شطة" رفقة النادي الأهلي، والذي انضم إليه عام 1974، ونجح معه في تحقيق العديد من الألقاب بواقع خمس بطولات للدوري وثلاثة لكأس مصر، كما أنه ساهم في حصول الفريق على أول لقب لدوري أبطال أفريقيا في تاريخه عام 1982، قبل أن يقرر الاعتزال بنهاية موسم 1982/1983.

وتمكن شطة من حصد العديد من الألقاب رفقة النادي الأهلي، أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري 5 مرات، وثلاثة ألقاب لكأس مصر، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

أحمد عبد المنعم "كشري".

يعد أحمد عبد المنعم "كشري" أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي خلال فترة التسعينيات، بعد أن أنضم إلى صفوف الفريق عام 1994 قادماً من فريق الشرقية للدخان واستمر داخل صفوف الفريق لمدة 5 سنوات حتى رحل في يوليو 1999، واشتهر اللاعب بلقب "كشري" طوال فترة تواجده في الملاعب، سواء مع النادي الأهلي أو مختلف الأندية التي شارك معها.

وأوضح اللاعب في كثير من اللقاءات التليفزيونية السابقة، أن هذا اللقب يرجع إلى جده، والذي كان يطلق عليه اسم " كشري"، وليس للجماهير أو النقاد علاقة بهذه التسمية، وأنه رفض التخلي عن هذا اللقب حتى بعد الانضمام إلى النادي الأهلي".

ونجح أحمد كشري في حصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، حيث توج بأربعة ألقاب لبطولة الدوري المصري، وثلاثة ألقاب للبطولة العربية، بالإضافة إلى لقب لبطولة كأس مصر.

أحمد حسن "استاكوزا".

انضم أحمد حسن "استاكوزا" للنادي الأهلي في عام 2005، مع بداية تكوين الجيل الذهبي للفريق، والذي ضم محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب وغيرهم من اللاعبين، واشتهر اللاعب بين جماهير الأهلي ولكن ليس بسبب أدائه القوي، بل بسبب اسمه الذي يحمل الكثير من الغرابة، مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يرحل في عام 2008 عن الفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2005.

وكشف اللاعب في حوار سابق له عبر قناة "تايم سبورتس" بتاريخ 18 أغسطس 2019، أنه اشتهر بلقب "استاكوزا"، عندما كان لاعبا في ناشئي نادي الجيزة، وكان يصطاد السمك مع زملائه بالفريق، ولكنه الوحيد الذي يستطيع الإمساك بالاستاكوزا عكس زملائه، لذلك أطلق عليه هذا اللقب.

وحقق استاكوزا رفقة النادي الأهلي بـ 8 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولقب لبطولة كأس مصر، ولقبين لبطولة كأس السوبر المصري.

أحمد نبيل "مانجا".

بدأ اللاعب مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسم 2009، واستمر رفقة الفريق حتى موسم 2014، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة عام 2015، والذي يعتبرها اللاعب الفترة الأهم في مسيرته الكروية حتى الآن.

وأعلن مانجا خلال لقاء تلفزيوني سابق أجراه عبر قناة "بيراميدز" بتاريخ 1 أكتوبر 2018، أن كابتن عادل عبد الرحمن مدرب فريق الناشئين السابق بالنادي الأهلي هو من أطلق عليه هذا اللقب.

وتوج أحمد نبيل مانجا بأربعة بطولات رفقة النادي الأهلي، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري ولقب وحيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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