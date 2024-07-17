رسمياً.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة بالنادي لمدة موسم إضافي.

ونشر نادي ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على "منصة إكس" صوراً من تجديد عقد مودريتش حتى 2025.

وعلق مودريتش علي تجديد تعاقده مع الريال عبر نشره صورة على حسابه الرسمي "إنستجرام": "بيتي.. فريقي.. سعيد بمواصلة اللعب لأفضل ناد في العالم".

ولعب مودريتش خلال الموسم المنقضي مع ريال مدريد 46 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم هدفين وصنع 8 أهداف آخرين.

والجدير بالذكر أن مودريتش أنتقل إلى صفوف الملكي في صيف 2012 قادمًا من نادي توتنهام الإنجليزي وذلك في صفقة بلغت 35 مليون يورو.