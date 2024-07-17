الزمالك يفاوض أولى صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

دخلت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في مفاوضات مع الغاني إسحاق يعقوبو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

أكد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس إدارة القلعة البيضاء دخل في مفاوضات قوية مع إسحاق يعقوبو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن الأبيض يسعى للتعاقد مع يعقوبو في ظل انتهاء عقده مع البنك الأهلي، مشيراً إلي أن الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات كثيفة من الإدارة البيضاء خاصة بعد عرض اللاعب على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.