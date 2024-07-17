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فينيسيوس جونيور يواجه الجماهير البرازيلية بهذه الطريقة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بخداع جمهوره، خلال تواجده في أحد الأماكن، وعمل العديد من المقالب الكوميدية في الجماهير.

وأقبلت الجماهير على التقاط العديد من الصور، معتقدين أنهم يلتقطون هذه الصور مع تمثال خاص للنجم البرازيلي، قبل أن يفاجئهم جونيور ويتحرك مما جعل الجماهير في حالة ذهول من المفاجأة.

والجدير بالذكر أن فينيسيوس، شارك رفقة المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، قبل أن يودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من منتخب الأوروجواي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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