شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. اتجاه لتغيير مواعيد السوبر المصري للأبطال بسبب معسكر المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن الاتحاد المصري لكرة القدم ، استقر على تغيير مواعيد بطولة السوبر المصري للأبطال والمقرر لها أكتوبر المقبل، بسبب تضارب مواعيدها مع انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسميًا إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال من 4 إلى 7 أكتوبر، والتي ستقام في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

وقرر اتحاد الكرة ، ترشيح بطل ووصيف مسابقة الدورى المصري " نايل " 2023 - 2024 للمشاركة في بطولة السوبر الرباعى بجانب بطل كأس الرابطة في حالة تأخر إقامة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 لتحديد بطل الكأس.

وسيشارك فى البطولة 4 فرق هم بطل الدوري المصري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة، أما الفريق الرابع فهو الفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة لهذه البطولة.

مواعيد البطولة المعلن عنها ستكون : مباريات نصف النهائى سيكون يوم 4 أكتوبر .. بينما النهائى سيكون يوم 7 أكتوبر، لكن سيتم تعديلها.