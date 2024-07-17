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الزمالك يفاوض اسحاقو يعقوب ويفضله علي جوناثان لتدعيم الجبهة اليسرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد طارق

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:23 م

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الغاني اسحاقو يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة وإنها ستكون صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ويفضل مسئولي الزمالك التعاقد مع اسحاقو يعقوب عن ضم الظهير الأيسر الكاميروني جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت، خاصة وإن اسحاقو يبلغ من العمر 30 عاما في حين يبلغ جوناثان 32 عاما، بخلاف ارتباطه مع ناديه بعقد مازال ساريا.

وينتظر مسئولي الزمالك الحصول علي القرار النهائي من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، خاصة وانه سيكون صاحب القرار الاول والاخير في ملف الصفقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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