شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة مئوية الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موافقة مبدأية من مجلس الوزراء، لإصدار عملة تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي.

وتقدم الإسماعيلي في وقت سابق، بطلب إلى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، لإصدار عملة فضية تذكارية خاصة بمئوية تأسيس النادي، فئات 100 جنيه، 10 جنيهات و5 جنيهات.

ووجه المهندس نصر أبو الحسن ، الشكر إلى السادة المسئولين، بعد الموافقة على إصدار عملة ذكرى تأسيس النادي، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تؤكد قيمة نادينا العظيم داخل وخارج مصر.