شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتقدم على العراق بهدف إبراهيم عادل فى الشوط الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المنتخب الاولمبى المصرى على نظيره العراقى بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة الودية التى تجمعهما حاليا فى إطار تحضيرات الفراعنة لـ دورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرون من الشهر الجاري

أحرز إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر الأولمبى هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الاول بمرمى حارس مرمى المنتخب العراقى.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى كالتالى..

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد قطة

الهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو اسامة فيصل

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

وكان منتخب مصر الأولمبي تعادل مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري، وقتها تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.