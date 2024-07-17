الامارات | خبر سار لعشاق ريال مدريد.. مبابي ليس النهاية والأسطورة مستمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، خبرا سارا لعشاق النادي وجمهوره وذلك بعد اعلان التعاقد الرسمي مع الأسطورة مبابي، وتقديمه رسميا أمام جمهور كبير، وهو ما كان ينتظره جمهور النادي.

وأعلن النادي رسميا تجديد عقد قائده لاعب الوسط الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش وقع عقدا جديدا لمدة عام واحد.

وكان مودريتش الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في التاسع من سبتمبر المقبل، مدد عقده لعام واحد أيضا العام الماضي، على الرغم من الاهتمام القوي الذي أبدته أندية المملكة العربية السعودية لضمه.

وقال النادي الملكي في بيان إن مودريتش اتفق مع ريال مدريد على تمديد عقده مرة أخرى حتى 30 يونيو 2025، مذكرا بأن الكرواتي الذي انضم الى صفوفه قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2012، هو اللاعب الذي حصل على "أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا، ولعب معنا 534 مباراة".

وفاز مودريتش مع ريال مدريد بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خمسة في مونديال الأندية، ومثلها في الكأس السوبر الإسبانية، وأربعة في الدوري الإسباني، ومثلها في الكأس السوبر الأوروبية، ولقبين في مسابقة كأس الملك.

وشارك الكرواتي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، أساسيًا في 37 مباراة فقط خلال الموسمين الأخيرين في الدوري وجلس على دكة البدلاء كثيرا في الموسم الماضي بسبب التعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

لكنه لا يزال يحظى بتقدير كبير من قبل جماهير ريال مدريد ويظل لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أن ساعد لوس بلانكوس على تحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وبعد اعتزال الدولي الألماني طوني كروس.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا الشهر الماضي عندما هز شباك إيطاليا في دور المجموعات في ألمانيا، على الرغم من أنه لم يتمكن من تفادي خروج وصيف مونديال 2018 وثالث مونديال قطر من الخروج من الدور الأول.

وجاء تمديد عقد مودريتش في اليوم التالي لتقديم النجم الجديد الدولي الفرنسي كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.