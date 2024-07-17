منتخب مصر الأولمبي يهزم العراق بثنائية إبراهيم عادل

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكايلي، فوزا ثمينا على نظيره منتخب العراق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس.

أفتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وذلك عن طريق اللاعب إبراهيم عادل.

ثم أحرز منتخب العراق الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

ونجح ابراهيم عادل من تسجيل هدف التقدم مرة أخري، وإحراز الهدق الثاني له وللمنتخب فى الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر الأولمبي، مبارياته في أولمبياد باريس، بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم يلعب أمام أوزبكستان 27 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا 30 يوليو.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تعادل فى المباراة الودية الأولى أمام أوكرانيا 1-1 فى تجربة مفيدة وقوية.

تشكيل منتخب مصر الاوليمبي في مباراته الودية أمام العراق :

حراسة المرمى : حمزه علاء

الدفاع :عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط : محمد النني ومحمد شحاته وأحمد قطة

الهجوم : ابراهيم عادل واحمد زيزو اسامة فيصل