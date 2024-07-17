برشلونة يسعى لضم نجم بايرليفركوزن الالماني

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الأسباني لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تعثر المفاوضات مع نادي مانشيسار سيتي الأنجليزي لتجديد إعارة الظهير الأيمن للسيتيزنز ومنتخب البرتغال جواو كانسيلو حيث دخل النادي الكاتالوني مفاوضات مع نادي بايرليفركوزن الألماني بطل اليوندزليجا في الموسم الأخير لضم ظهيره الأيمن ولاعب منتخب هولندا جيرمين فيرميبونج .

وكانت المفاوضات مع مانشيستر سيتي قد تعثرت لتجديد إعارة جواو كانسيلو الذي أبدى رغبة كاملة في الاستمرار مع برشلونة بعد اصرار نادي مانشيستر سيتي على تحويل الإعارة لبيع نهائي وهو ما لا يتوافق مع ظروف برشلونة المادية في الوقت الحالي وسعى إدارته للوصول إلى قاعدة ١ : ١ والتي تعنى التوازن التام بين مبيعات لاعبيه وما سيقوم به من عمليات شراء لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وبالتالي فأن مسئولي البارسا بدأوا في صرف النظر عن صفقة جواو كانسيلو وان كان مازال الظهير البرتغالي الدولي هو الهدف الاول لهم وبدأوا في دراسة عدة بدائل منها الهولندي الدولي جيرمين فيرميبونج والذي ظهر بمستوى متميز مع بايرليفركوزن في الموسم الماضي في البوندزليجا .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان برشلونة فؤ اتصالات حالية مع وكلاء جيرمين فيرميبونج للتوصل إلى اتفاق لضم الاعب الهولندي الذي يوجد شرط جزائي في تعاقده مع بايرليفركوزن يصل الى ٤٠ مليون يورو ولا توجد نية لدى إدارة بطل الدوري الألماني للتنازل عن أي رقم اقل من قيمة الشرط الجزائي ولذلك فهناك بعض التريث من إدارة برشلونة في حسم الصفثة من اجل التفرغ في الوقت الحالي لانهاء صفقة نيكو ويليامز قادما من اتلتيك بيلباو الاسباني و أيضا الوصول إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري الأسباني من اجل قواعد اللعب النظيف .