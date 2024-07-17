رمضان صبحي "ضحية" جديدة من تخبط المسؤولين

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل انشغال الوسط الرياضي المصري بقضية الراحل أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، الذي وافته المنية منذ أيام بسبب تعرضه لأزمات نفسية، هلت علينا قضية أخري مشابهة لما مر بـ رفعت من ضغوطات، وهذه المرة مع اللاعب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز.

"الضغط النفسي يضعف عضلة القلب، وممكن الإنسان يموت" هكذا قالها الدكتور مجدى يعقوب، بروفيسور القلب والجراح الشهير، الذي أكد أن هناك متلازمة طبية يطلق عليها "القلب المفتور" وهى حالة طبية معروفة تحدث نتيجة التعرض للضغوط والاكتئاب وتؤدي بصاحبها لأزمات قلبية حادة والموت.

رمضان صبحي "سيناريو" جديد لتخبط المسؤولين

ها نحن الأن نري اللاعب رمضان صبحي، يُعيد نفس السيناريو الذي مر به الراحل أحمد رفعت، من ضغوطات نفسية وتشويه لمسيرته الكروية، بعد إعلان تعاطيه للمنشطات علنًا في الإعلام.

حيث أن تصريح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بأن العينات أثبتت تعاطي رمضان صبحي للمنشطات، هو بمثابة كارثة للرجل الأول الذي يدير المشهد الكروي في مصر.

فما المقصود من هذا التخبط الإداري للمسؤولين تجاه اللاعبين في مصر، من تعريضهم لضغوطات نفسية واتهامهم بدون وجه حق، ودون أدلة.

ماذا حدث لـ رمضان صبحي ؟

بداية القصة كانت حينما قامت لجنة من وكالة الكشف عن المنشطات بزيارة مفاجئة لتدريبات بيراميدز فى أغسطس الماضى، وقاموا بأخذ عينات من 3 لاعبين بينهم رمضان صبحى، الذى كان يريد مغادرة الملعب عقب المران مباشرة وحدثت مشادة بينه وبين مسئولى الوكالة، بعدها بأسابيع قليلة تواجدوا فى إحدى مباريات بيراميدز الأفريقية وقاموا بأخذ عينة أيضًا من اللاعب، وهناك من يؤكد أن هذه الأزمة مفتعلة، تسبب فيها أحد مسئولى الوكالة الذي قرر الانتقام.

وفى 25 مارس الماضى، أرسلت الوكالة خطابًا لاتحاد الكرة تؤكد فيه إيجابية عينة رمضان صبحى، وأن العينة الثانية فاسدة واختلطت بالماء، وأشارت إلى أن اللاعب عليه أن يقوم بالخضوع لأخذ عينة جديدة خلال 10 أيام.

رسالة الوكالة لاتحاد الكرة من المفترض أنها سرية وفقًا للوائح الوكالة ولا يتم الإعلان عن إيجابية عينة أى لاعب إلا إذا ثبت إيجابية العينتين الاثنتين، لكن جمال علام خرج فى أحد البرامج الإذاعية وأعلن إيجابية عينة رمضان وهو ما وضع اللاعب فى قفص الاتهامات.

وفي 27 مايو الماضي، غاب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز أمام الجونة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري، بسبب إرسال منظمة المنشطات قرارًا بإيقافه.

ومنذ هذه المباراة لم يشارك رمضان صبحي في أي دقيقة مع بيراميدز، وبالفعل توقف اللاعب عن ممارسة كرة القدم منذ ثلاث شهر.

الكواليس الأخيرة في أزمة رمضان صبحي

تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)ن أمس الثلاثاء، خطابًا يفيد برفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنح حرية المشاركة في المباريات.

وقررت اللجنة بالأغلبية، الآتي:

عدم فرض عقوبة على اللاعب.

الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبات من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

رمضان صبحي يتعرض لضغوطات نفسية صعبة

كشفت مصادر مقربة من اللاعب رمضان صبحي، أن اللاعب يمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إبتعاده عن ممارسة كرة القدم منذ ثلاث أشهر بدون وجه حق.

وأكدت المصادر أن رمضان صبحي غاضب من بعض المسؤولين في مصر بعد التشهير به بتعاطيه للمنشطات، بجانب إصدار قرار بإيقافه دون الانتظار لقرار اللجنة الدولية للمنشطات، والتي أثبتت مؤخرا بصحة موقفة.