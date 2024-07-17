الأهلي يضم يوسف أيمن لاعب منتخب قطر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

يوسف أيمن

معلومات عن يوسف أيمن

بدأ يوسف أيمن صاحب الـ25 عاماً مسيرته الكروية مع أكاديمية أسباير بقطر عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

خاض تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل نهاية 2018.

لعب لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

إجمالاً شارك يوسف في 79 مباراة كقلب دفاع، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا، مقابل 8 مشاركات كظهير أيمن.

خاض يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخراً بكأس آسيا.

تبلغ قيمة اللاعب التسويقية 350 ألف يورو، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات.

المفاوضات شهدت اتفاق الأهلي مع اللاعب والنادي القطري على إتمام الصفقة لمدة موسماً على سبيل الإعارة.

حال ضم يوسف ايمن سيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية القطرية.