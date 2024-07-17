موعد مشاركة كيليان مبابي مع ريال مدريد

قدم نادي ريال مدريد أمس الثلاثاء حفلًا ضخمًا لـ كيليان مبابي لإعلانه في صفوف الفريق الملكي، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان قد تعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، حيث أنهى رحلته مع الفريق الفرنسي عقب 7 سنوات.

وتعرض مبابي لإصابة بكسر في الأنف خلال منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024 أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي، واضطر لارتداء قناع لحماية الأنف.

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ووفقًا لـ صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكدت إنه يخضع مبابي لجراحة لكن الأمر ليس مؤكدًا بنسبة 100%.

وتابعت أن مبابي سيذهب في إجازة بعد عرضه التقديمي في سانتياجو برنابيو ومن المقرر أنه سيعود في 7 أغسطس المقبل.

وواصلت إنه لن يتواجد في جولة الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكي والتي ستبدأ من 28 يوليو حيث سيلعب الفريق ثلاث مباريات ودية ضد ميلان وضد برشلونة وضد تشيلسي.

واختتمت أن المباراة الرسمية الأولى التي من المفترض إنه سيتواجد بها وهي كأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس ضد أتالانتا والمدرب كارلو أنشيلوتي هو من سيقرر مشاركته من عدمها.