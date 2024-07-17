بمشاركة زيزو والنني.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على العراق استعدادًا لأولمبياد باريس

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا مثيرًا على منتخب العراق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

دخل المنتخب المصري المباراة بضغط مكثف منذ الدقائق الأولى، سعيًا لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، حيث نجح إبراهيم عادل في هز شباك العراق بتسديدة قوية.

واصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعب، إلا أن منتخب العراق تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 52.

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واصل منتخب الفراعنة هجماته المكثفة، حتى نجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 65، بعد مراوغة رائعة لمدافع العراق.

وكان منتخب مصر الأولمبي حقق التعادل مع أوكرانيا 1-1 في مباراته الودية الماضية استعدادًا للأولمبياد.

وكان منتخب مصر بدأ مواجهة العراق الودية بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمي: حمزه علاء.

الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس.

الوسط: محمد النني – محمد شحاتة – أحمد قطة.

الهجوم : إبراهيم عادل – أحمد مصطفى زيزو – أسامة فيصل.